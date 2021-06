12 Minutes ha una data di uscita, annunciata all'Xbox e Bethesda E3 2021 Showcase

12 Minutes, l'interessante avventura indie di Annapurna che si svolge tutta in brevi loop temporali all'interno di una stessa stanza, ha finalmente una data di uscita, che è stata annunciata nel corso dell'Xbox e Bethesda Showcase insieme a un nuovo trailer del gioco: arriverà il 19 agosto 2021 su PC, Xbox Series X|S e Xbox One.

Lo sviluppatore Luis Antonio, che si è praticamente occupato da solo dello sviluppo del gioco, l'ha presentato come un esperimento molto particolare, un thriller interattivo visto dall'alto, dove 12 minuti si ripetono costantemente, ma ogni volta con la possibilità di cambiare qualcosa.

In questo breve lasso di tempo si assiste a scene drammatiche che possono portare a finali tragici, ma ogni volta che si riparte il protagonista ricorda qualcosa, cosa che può rappresentare la soluzione per prevenire alcune conseguenze e cercare di salvare sé stesso e la moglie dagli eventi in arrivo.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all'anteprima di 12 Minutes da parte di Aligi Comandini, nella quale viene spiegato meglio il funzionamento del gioco. Il titolo ha peraltro convinto, considerando quanto scritto nel commento dell'articolo:

12 Minutes è senza ombra di dubbio un'avventura molto promettente, non tanto per i nomi pesanti coinvolti (il cast delle voci è oggettivamente impressionante e Luis Antonio un veterano di tutto rispetto), quanto per le notevoli potenzialità della sua struttura, peraltro intuitiva a sufficienza da risultare apprezzabile pressoché da chiunque. Chiaro, tutto dipenderà dalla gestione delle varie combinazioni, da come verrà gestito l'avanzamento dei vari eventi, e dalla qualità della narrativa, ma Annapurna e Microsoft sembrano credere molto sul progetto, e il publisher tende ad essere una sicurezza in casi del genere.