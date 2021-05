12 Minutes, l'anteprima: angoscia e loop temporali

12 Minutes sembra poter essere uno di questi "ribelli" del gaming moderno. Un' avventura grafica con visuale dall'alto , all'apparenza ambientata in una mappa alquanto minuta (per ora si è visto solo un piccolo appartamento come location principale), che basa la sua intera struttura attorno a un loop temporale della durata di dodici minuti . E spiegato così forse non sembrerà il concept più attraente del mondo per l'utente medio, ma vi assicuriamo che quanto visto durante l'evento digital organizzato qualche giorno fa da ID@Xbox ha saputo catturarci ben al di là delle nostre iniziali aspettative.

Le discussioni legate alla durata dei videogiochi tendono spesso ad essere a dir poco riduttive, e a limitarsi ad acclamare i contenuti senza poi valutare realmente la qualità di questi ultimi. Certo, vari generi sposano con più facilità un monte ore massiccio, ma in quanto esperienze interattive dalla varietà potenzialmente infinita, i videogame sono in grado di sfruttare il tempo di gioco in modi spesso imprevedibili, e offrire in pochi minuti più intrattenimento di quanto alcuni titoli riescano a regalare in decine di ore.

Il giorno della marmorte

Tutto comincia in un piccolo appartamento. Una coppia sta passando una tranquilla serata come molte altre, dove il centro dell'attenzione sembra essere un dessert accuratamente preparato dalla ragazza. Le cose cambiano, però, quando alla porta bussa la polizia, o almeno un energumeno che afferma di farne parte; tutto degenera fin troppo rapidamente: entrambi vengono ammanettati e buttati a terra, e il protagonista viene poco dopo soffocato per essersi dimenato troppo. Un attimo dopo siete di nuovo lì, come se nulla fosse accaduto... ogni memoria degli eventi precedenti, però, è rimasta, e ora sta a voi capire come affrontare nuovamente i prossimi 12 minuti per evitare che le cose vadano a finire nel peggiore dei modi.

Il concept, come potete ben intuire dal riassunto appena fatto, è a dir poco interessante, ed è una variazione di quanto visto nel noto film Groundhog Day (da noi Il Giorno della Marmotta), seppur applicato a un loop nettamente più breve. Le influenze cinematografiche non finiscono inoltre qui, dato che il progetto è nato dalla mente di Luis Antonio, environment e character artist veterano che vanta persino Rockstar nel curriculum (oltre che The Witness, assieme a Jonathan Blow), e che ispirato dalla cinematografia e dai lavori indipendenti ha deciso di imparare a programmare per dare forma ad una visione che gli frullava in testa da oltre sei anni.

Abbiamo trovato, in tutta sincerità, davvero brillante l'idea di fondo. La consapevolezza degli eventi che stanno per arrivare non garantisce di poter reagire, e la durata esigua del loop con molteplici finali negativi sparsi qua e là permette di sperimentare molte strategie differenti. Per esempio, la prima variazione mostrata nella demo ha visto il protagonista nascondersi in bagno al buio con un coltello, solo per venir scoperto ed eliminato poco dopo in modo più violento rispetto a quanto visto nel primo loop.