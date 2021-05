Call of Duty Warzone: problemi di avvio su PC, Raven indica una soluzione temporanea

Vari giocatori PC segnalano di star avendo un problema con Call of Duty Warzone: il battle royale, in versione PC, non si avvia tramite Battle.net. Il team di sviluppo, Raven Software, ha però indicato una soluzione temporanea al problema che potrebbe funzionare per alcuni giocatori. Ecco quanto sappiamo.

Il problema di avvio della versione PC di Call of Duty Warzone colpisce solo una parte dei giocatori, ma di certo si tratta di un numero sufficientemente grande da spingere Raven Software a riconoscerlo. Il tutto è iniziato un paio di giorni fa e, ora, il team di sviluppo ha indicato che potrebbe essere un problema legato al software anit-virus.

Call of Duty Warzone: problemi di avvio su PC

Raven afferma quindi che si deve dare il permesso all'anti-virus di eseguire Call of Duty Warzone. La procedura da eseguire è ovviamente diversa a seconda del software utilizzato. Notiamo però che non si tratta di una soluzione definitiva e completamente ufficiale. Lo sviluppatore ha detto che "potrebbe" essere un problema legato all'anti-virus: non vi è la certezza.

Per una soluzione definitiva ai problemi di avvio di Call of Duty Warzone su PC dovremo quindi attendere che Raven Software rilasci nuovi dettagli ufficiali. Nel frattempo, vi segnaliamo che Call of Duty è il terzo franchise videoludico più venduto: ecco i primi due.