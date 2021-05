Minecraft Dungeons: supporto al cloud save in arrivo a breve

Minecraft Dungeons, il dungeon-crawler di Mojang, riceverà un nuovo update gratis la prossima settimana che permetterà ai giocatori di sfruttare il cloud save per mantenere lo stesso salvataggio tra diverse versioni del gioco, così da proseguire la propria partita su ogni piattaforma sulla quale si possiede il videogame. Precisamente, la data di uscita è il 5 maggio.

Si tratta di una funzione molto utile per gli abbonati a Game Pass Ultimate, che possono quindi sfruttare il cloud save per passare da PC, xCloud e Xbox senza problemi di alcun tipo. Se per caso possedete il gioco su più piattaforme, che siano PlayStation o Nintendo Switch, potrete giocare liberamente a Minecraft Dungeons, senza dover gestire diverse partite in contemporanea.

Minecraft Dungeons

Ricordiamo che Minecraft Dungeons supporta anche il cross-platform play: potete giocare con i vostri amici su PlayStaion, Xbox, PC o Nintendo Switch senza limitazioni. Inoltre, la versione xCloud di Minecraft Dungeons supporta anche i controlli touch screen.

Minecraft Dungeons è di certo un successo: ha superato i 10 milioni di giocatori e 6660 anni di gioco.