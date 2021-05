Destroy All Humans! è gratis su Xbox Game Pass Ultimate

Microsoft ha aggiunto un altro gioco su Xbox Game Pass Ultimate. Parliamo del remake datato 2020 di Destroy All Humans!, la cui versione originale è stata pubblicata nel 2005 su Xbox e PlayStation 2. Ora, il gioco è gratis per tutti gli abbonati su Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC.

Come sempre, non è chiaro quanto a lungo sarà disponibile su Xbox Game Pass e Xbox Game Pass Ultimate. I giocatori dovrebbero quindi provarlo appena ne hanno occasione: di norma, in ogni caso, i giochi tendono a rimanere disponibili almeno per qualche mese. Destroy All Humans! è anche disponibile all'acquisto con un 20% di sconto per tutti gli abbonati, così da essere sicuri di possederlo una volta che il gioco sarà rimosso dall'abbonamento.

Destroy All Humans!

Ripetiamo che il Destroy All Humans! presente all'interno di Game Pass è la versione remake del 2020, non la versione originale Xbox. Potremo quindi giocare alla versione migliore del gioco.

Vi segnaliamo anche che la patch 1.08 attiva i 60FPS su PS5 e migliora la grafica su Xbox Series X: è quindi il momento migliore per giocare a Destroy All Humans!.