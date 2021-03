Destroy All Humans!: la patch 1.08 attiva i 60FPS su PS5 e migliora la grafica su Xbox Series X

THQ Nordic ha recentemente pubblicato la patch 1.08 per le versioni PS4 e Xbox One di Destroy All Humans! Questa patch, però, contribuisce a migliorare le prestazioni del gioco se fatto girare in retrocompatibilità sulle console di nuova generazione. L'aggiornamento 1.08 di Destroy All Humans!, infatti, consente di attivare i 60FPS su PS5 e di migliorare la grafica su Xbox Series X|S.

Il gioco, sviluppato da Black Forest Games, è il rifacimento del classico per PlayStation 2. Questa è la nostra recensione di Destroy All Humans!, nel caso in cui vogliate sapere come è.

Grazie all'aggiornamento 1.08 il gioco, oltretutto, si adatterà meglio alle vostre console di nuova generazione. Pur rimanendo ancorato ai 1080p, Black Forest Games ha dato la possibilità di sbloccare il frame su PS4 4 PS4 Pro. Questo dovrebbe consentire di raggiungere i 60FPS su PlayStation 5.

La patch Xbox One X migliora i dettagli della grafica, mentre quella per Xbox Series X, oltre ai dettagli, migliora anche la risoluzione bloccandola a 1080p. Su XSS, invece, la risoluzione è un 1080p dinamico. In aggiunto l'aggiornamento 1.08 aggiunge su tutte le piattaforme tre skin gratuite, diminuisce la difficoltà del boss finale e sistema il combattimento con Silhouette.