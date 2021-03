Genshin Impact su mobile ricava 8 volte i costi di sviluppo, cifre incredibili

Genshin Impact, il free to play di miHoYo, è stato accolto con grande entusiasmo dal pubblico sin dal lancio e ha attirato le lodi della critica. Il numero di giocatori è cresciuto regolarmente e questo action RPG è continuamente supportato. Come ogni f2p, Genshin Impact invoglia i giocatori a spendere denaro in vari modi e il risultato finale è visibile. Secondo Sensor Tower, con la sola versione mobile (iOS e Android) Genshin Impact ha ricavato circa 732.8 milioni di euro sin dal lancio di settembre 2020.

Questo significa che Genshin Impact ha ricavato circa 146.6 milioni di euro ogni mese tramite le spese degli utenti mobile. Si tratta del terzo risultato migliore, all'interno di questo specifico periodo (settembre 2020 - febbraio 2021), tra tutti i giochi mobile: Honor of Kings ottiene il primo posto con poco più di un milione di euro, mentre al secondo posto possiamo trovare PUBG Mobile con 922 milioni di euro.

Ovviamente questi sono solo una parte dei guadagni di Genshin Impact, visto che è disponibile anche su PC e PS4. Anche ammesso che queste due versioni abbiano ricavano meno rispetto alla versione mobile (ed è probabile), la cifra totale è comunque ben più grande di 732.8 milioni di euro.

miHoYo ha recentemente affermato che il costo di sviluppo del gioco è stato di circa 83.8 milioni di euro e che ogni anno di supporto costerà circa 167.7 milioni di euro. Possiamo quindi affermare che Genshin Impact ha già guadagnato abbastanza per recuperare i costi e sopportare anche quelli degli anni a venire. Il successo del gioco non sembra certo destinato a finire a brevissimo termine, quindi miHoYo può ritenersi più che soddisfatta.

