Genshin Impact: ricompense giornaliere di marzo 2021, quali sono e come ottenerle

Genshin Impact, l'apprezzato free to play di miHoYo, ci propone per il mese di marzo tutta una serie di ricompense in-game, ovvero una serie di oggetti utili per la nostra partita. Quali sono e come possiamo fare per ottenerli? Ecco la spiegazione completa.

Prima di tutto, dovete connettervi su base giornaliera alla community HoYoLAB con il vostro account e visitare l'homepage. Lì, è possibile trovare un'icona di un calendario sulla parte destra dello schermo. Cliccando sarete reindirizzati alla pagina delle ricompense di Genshin Impact. A questo punto si deve cliccare sulla ricompensa giornaliera che sarà poi disponibile al momento del vostro accesso nel gioco. Per aiutarvi, vi lasciamo il link diretto alla pagina dei premi.

Quali sono però i premi di marzo 2021 di Genshin Impact? Ogni giorno variano e dovete quindi assicurarvi di accedere ogni 24 ore sul sito suddetto. Nel caso nel quale li otteniate tutti, avrete accesso a:



Primogem (x60)

Mora (x67000)

Adventurer's Experience (x26)

Hero's Wit (x5)

Fine Enhancement Ore (x16)

Raw Meat (x3)

Fowl (x3)

Fish (x3)

Bird Egg (x3)

Oltre a queste ricompense per Genshin Impact, la Community di HoYoLAB include anche nuove feature come una versione migliorata di Battle Chronicle che permette ora ai giocatori di guardare le proprie armi, artefatti e costellazioni.

Vi ricordiamo che per il momento Genshin Impact è disponibile su PC, PlayStation 4 e dispositivi mobile iOS e Android. Il gioco arriverà anche su Nintendo Switch e sarà rilasciata una versione upgrade per PS5: ovviamente potete già giocare tramite retrocompatibilità su PlayStation 5 con la versione PS4.

Infine vi segnaliamo il nuovo video che mostra Hu Tao in azione, nuovo personaggio di Genshin Impact.