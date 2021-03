Genshin Impact - Un video mostra Hu Tao in azione

Lo sviluppatore MiHoYo ha pubblicato un nuovo trailer del gioco di ruolo d'azione free-to-play Genshin Impact, per mostrare in azione Hu Tao, il nuovo personaggio che sarà presto introdotto in gioco. Come già riportato, si tratta del settantasettesimo direttore del Wangsheng Funeral Parlor.

Il video, che potete vedere in testa alla notizia, la mostra in combattimento con tutte le sue tecniche speciali, mentre cerca di fermare alcuni incauti avventurieri. Nonostante colpisca duro, sembra essere un personaggio davvero simpatico e dolce, anche se molti dicono che non ci si possa fidare di lei.

Il lavoro di Hu Tao è quello di fare in modo che i riti funebri non vengano funestati, preservando l'equilibrio da yin e yang. È anche una poetessa le cui opere sono molto citate dalla popolazione di Liyue.

Prima di lasciarvi vi rammentiamo che Genshin Impact è un gioco free-to-play disponibile per PC, PS4 e sistemi mobile. Presto comunque saranno lanciate anche le versioni PS5 e Nintendo Switch, anche se non si sa ancora bene quando. Recentemente ha ricevuto l'aggiornamento 1.3, che ha iniziato un nuovo ciclo di contenuti. Hu Tao dovrebbe essere parte di essi.