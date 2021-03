Elden Ring non sarà all'evento Xbox del 23 marzo, conferma Microsoft

Microsoft, tramite Aaron Greenberg su Twitter, ha smentito le voci che volevano Elden Ring presentato durante il presunto evento Xbox che si dovrebbe tenere il 23 marzo 2021. La smentita è arrivata dopo che si era arrivati addirittura a ipotizzare un'esclusiva temporale Xbox per il nuovo e misterioso titolo di FromSoftware.

Greenberg, il capo del marketing della divisione Xbox, è stato chiarissimo sul punto, affermando categoricamente che Elden Ring non ci sarà. Da notare però la scelta delle parole, che hanno negato la presenza del gioco, senza confermare l'evento in sé, ma hanno fatto comunque capire tra le righe come qualcosa sia effettivamente in preparazione.

Probabilmente, dopo le sue ultime presentazioni (e non solo), Microsoft sta seguendo una strategia comunicativa anti-hype, in modo da non caricare troppo le aspettative, con il rischio poi di deludere il pubblico. Per questo motivo ha preferito mettere subito in chiaro che un gioco attesissimo come Elden Ring non è legato al suo evento.

Ciò non toglie che Elden Ring possa essere presentato a breve, come vogliono altre voci di corridoio, magari in un evento autonomo. Staremo a vedere se sarà così o no.