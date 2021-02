Genshin Impact: svelato un nuovo personaggio, Hu Tao

Annunciato a sorpresa un nuovo personaggio di Genshin Impact, chiamato Hu Tao. Si tratta del settantasettesimo direttore del Wangsheng Funeral Parlor, cui spettano responsabilità enormi legate al trapasso. Il reveal del personaggio è stato accompagnato dal lancio di un teaser trailer dedicato, che trovate in fondo alla notizia, e da alcune immagini, che trovate allegate ai tweet sottostanti.

Di Hu Tao si sa ancora poco. Nel gioco sono diversi i personaggi che ne parlano, descrivendola come poco affidabile. Addirittura c'è un tweet dell'account ufficiale di Genshin Impact che invita a non fidarsi di lei. Evidentemente questo deve essere uno dei suoi tratti fondamentali.

Attualmente non è stato reso noto quando Hu Tao sarà effettivamente introdotta in Genshin Impact. Non dovrebbe mancare molto per l'aggiornamento, ma la data esatta non è stata comunicata. Nonostante ciò i fan del gioco sembrano essere già impazziti per lei, regalandole milioni di visualizzazioni su YouTube.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Genshin Impact è un gioco free-to-play disponibile per PC, PS4 e sistemi mobile. Presto comunque saranno lanciate anche le versioni PS5 e Nintendo Switch, anche se non si sa ancora quando.