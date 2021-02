Zelda Skyward Sword HD disponibile con sconto su Amazon, è già il più venduto

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è disponibile in queste ore su Amazon in pre-order, protagonista di un interessante sconto che abbassa il prezzo a 49 euro invece dei 59 standard, ovvero un'ottima offerta considerando che il gioco non è ancora uscito ufficialmente.

Offerta Amazon The Legend Of Zelda: Skyward Sword - Hd (Nintendo Switch) € 59,99 € 49,99 Vedi

Questa proposta pare aver convinto un po' tutti, visto che The Legend of Zelda: Skyward Sword HD risulta essere già il gioco più venduto su Amazon. Presentato nel corso del recente Nintendo Direct, il nuovo titolo è una riedizione con adattamenti dell'originale capitolo di Zelda uscito su Wii, con grafica a definizione più alta e controlli adattati all'uso dei Joy-Con.

Considerando i grandi programmi che gli utenti pensavano di vedere da parte della casa di Kyoto per il 35esimo anniversario di Zelda, l'annuncio non ha proprio soddisfatto tutti, considerando inoltre che si tratta di una riedizione singola a prezzo pieno quando molti si aspettavano una raccolta o qualcosa del genere, ma a quanto pare la maggior parte degli utenti hanno comunque apprezzato.

The Legend of Zelda: Skyward Sword HD è dunque il più venduto su Amazon in Italia ma lo è stato anche in USA e tutto questo ancora prima del suo arrivo effettivo sul mercato, con l'uscita prevista per il 16 luglio 2021. In ogni caso, si susseguono le voci su altre possibili iniziative dedicate a Zelda per il suo anniversario, con rumor insistenti che parlano dell'arrivo anche di The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch.