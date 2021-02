The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess HD su Nintendo Switch in arrivo?

The Legend of Zelda: Wind Waker HD e The Legend of Zelda: Twilight Princess HD potrebbero essere in arrivo nel corso del 2021 su Nintendo Switch, questo è quanto riportano diverse fonti in queste ore, alcune delle quali considerate anche piuttosto affidabili.

Non ci sarebbe dunque il solo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD a sostenere le celebrazioni per il 35esimo anniversario di Zelda che cade quest'anno, dunque, ma anche i remaster degli altri due capitoli, peraltro già usciti in precedenza su Wii U dunque semplicemente riproposti su Nintendo Switch, salvo ulteriori modifiche applicate ancora da chiarire.

Dal Nintendo Direct ci saremmo probabilmente aspettati maggiori notizie su Zelda, considerando anche la vivace iniziativa organizzata da Nintendo per l'anniversario di Super Mario Bros., con nuovi giochi, riedizioni e raccolte lanciate nel giro di pochi mesi l'uno dall'altro, ma dall'evento di ieri sera alla fine è emerso il solo The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e la promessa di informazioni su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 nel corso del 2021.

Tuttavia, potrebbero esserci altre notizie in arrivo, forse all'interno di un evento speciale dedicato esclusivamente alla serie Zelda. Da tempo si susseguono voci di corridoio su varie rimasterizzazioni e anche sulla possibilità di una Collection di Zelda, ma al momento non ci sono conferme.

L'eventuale rilascio di The Legend of Zelda: Wind Waker HD e Twilight Princess HD potrebbe effettivamente avvenire all'interno di una raccolta, ma considerando la politica standard di Nintendo sui suoi titoli anche un po' datati, non è facile pensare che questi titoli vengano proposti insieme a un prezzo budget. In ogni caso, staremo a vedere.