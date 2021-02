Hades per Nintendo Switch sarà disponibile nei negozi in formato fisico su scheda

SuperGiant Games ha annunciato durante il Nintendo Direct di ieri che il bellissimo Hades, uno dei giochi più apprezzati del 2020 sarà disponibile anche in formato fisico su scheda. La speciale edizione da collezionisti per Nintendo Switch arriverà in tutti i negozi a partire dal 19 di marzo 2021.

Vincitore di numerosi premi Game of the Year, Hades si prepara a sbarcare su Nintendo Switch con una versione su scheda. Questa edizione include alcuni extra, incluso un codice download per PC che permette di scaricare la colonna sonora del gioco e un libro illustrato a colori con gli dei, i fantasmi e i mostri di Hades.

Tutto questo senza dimenticare il gioco stesso, che offre decine di ore di azione al cardiopalma e una storia avvincente. Avete letto la nostra recensione di Hades?

In questo modo potrete avere sia la possibilità di recuperare uno dei giochi più amati e apprezzati dello scorso anno, ma di portare in casa anche un oggetto da collezione, con il quale impreziosire la vostra ludoteca. Come se non bastasse potrete scaricare l'esaltante colonna sonora o scoprire l'arte del gioco attraverso un libretto illustrato di 32 pagine.

Lo farete vostro?