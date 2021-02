PS5 Digital: le cover nere di Dbrand sono disponibili da poche ore

Dopo le difficoltà iniziali, adesso sembra che Dbrand abbia avviato in maniera piuttosto decisa il suo business. Da poche ore l'azienda inglese, infatti, ha detto che a partire dalla quarta ondata saranno disponibili anche le cover nere per PS5 Digital. Fino ad oggi, infatti, l'unico modello coperto dall'iniziativa era quello con disco.

A questo indirizzo potrete prenotare la vostra cover personalizzata, per PlayStation 5 sia in versione Disco sia Digital.

Le cover Dbrand danno sicuramente più personalità alla vostra PS5.

Sul suo sito la compagnia fa sapere che si tratta di un'operazione completamente legale, come per sottolineare che le difficoltà iniziali, legate ad una strenua opposizione da parte di Sony, sono state superate. Anzi, ogni parte del sito lancia frecciate al colosso giapponese, ribadendo in ogni salsa come il design scelto dall'azienda sia assolutamente legale, in quanto differisce in molti particolari con quello proposto dalla stessa Sony.

La quarta ondata delle cover sarà spedita a maggio 2021. Quelle precedenti, infatti, sono andate tutte esaurite in pochissimi istanti.

La cover nera costa 49 dollari, spese di spedizione escluse, che diventano 61 se si abbina un adesivo per personalizzare anche la parte interna della console. In questo modo si riesce a dare maggiore personalità alla next-gen di Sony, molto aggressiva nelle linee, quanto conservativa nei colori.

Cosa ne pensate?