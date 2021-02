Knockout City annunciato per Nintendo Swich: mescola il dodgeball con uno sparatutto

EA e Velan Studios hanno annunciato oggi durante il Nintendo Direct Knockout City, un nuovo videogioco tattico a squadre in arrivo per Switch. Questo gioco fonde elementi del dodgeball 3vs3 con meccaniche sparatutto in terza persona per creare un'esperienza fresca e divertente, adatta a tutta la famiglia.

In attesa di maggiori informazioni, possiamo dire come questo gioco come stile e come posizionamento sembra ispirarsi a Splatoon. La violenza e l'azione tipica di uno sparatutto in terza persona sono, infatti, mitigate dai colori accesi e dal dodgeball, che tramuta le dinamiche degli shooter competitivi in uno sport a squadre.

Sviluppato da EA e Velan Studios, presto si terrà un evento in anteprima virtuale che introdurrà meglio tutte le caratteristiche di Knockout City. Nelle ambizioni del publisher di tratta di un gioco tattico a squadre che fonde elementi ispirati al dodgeball con meccaniche sparatutto in terza persona, in grado di offrire un'esperienza sorprendente, intensa e altamente competitiva, pur mantenendo un aspetto e un ambiente family-friendly.

Knockout City dovrebbe uscire il 21 maggio su Nintendo Switch. Cosa ve ne pare?