SaGa Frontier Remastered, data di uscita e nuovo trailer da Square Enix

SaGa Frontier Remastered è tornato a farsi vedere con un nuovo trailer nel corso del Nintendo Direct e una data di uscita, svelata finalmente in maniera definitiva e valida per Nintendo Switch così come per le altre piattaforme, ovvero PS4, PC, iOS e Android.

Versione rimasterizzata di un vecchio JRPG classico dell'epoca PSX, SaGa Frontier Remastered arriverà dunque il 15 aprile 2021, proponendo la multiforme e sfaccettata storia originale con una nuova veste grafica in linea con le potenzialità delle nuove piattaforme, pur rimanendo dal sapore decisamente classico.

Otto protagonisti per otto indimenticabili avventure. In questa versione rimasterizzata del classico RPG SaGa Frontier attraverserai uno strabiliante mondo di fantascienza nei panni di uno dei protagonisti a tua scelta, ognuno con obiettivi e ambizioni unici. Grazie a un nuovo personaggio giocabile, battaglie avvincenti e nuovi eventi, SaGa Frontier Remastered è un'avventura da non perdere.

La serie Saga è stata recuperata a più riprese da Square Enix, che in occidente ha portato Romancing SaGa 3, SaGa Scarlet Grace: Ambitions e Romancing SaGa Re;univerSe. Con SaGa Frontier Remastered viene ripreso il caratteristico sistema del Free-Form Scenario System, che consente di iniziare a proseguire la storia in maniera diversa dagli 8 punti di vista possibili per altrettanti protagonisti da scegliere.