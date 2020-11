SaGa Frontier Remastered, trailer d'annuncio per PS4, Switch, PC, iOS e Android

Square Enix ha annunciato oggi il ritorno di uno dei suoi giochi più amati. Attraverso un trailer che trasuda nostalgia da tutti i pori, il publisher giapponese ha presentato SaGa Frontier Remastered, il rifacimento del classico per PSOne, su PS4, Switch, PC, iOS e Android. Il gioco arriverà nei negozi questa estate.

SaGa Frontier uscì per quella che ai tempi era chiamata Squaresoft nel 1997 in Giappone e nel 1998 in USA. In Europa il gioco non è mai arrivato ufficialmente, quindi questa SaGa Frontier Remastered ufficialmente sarà un inedito dalle nostre parti.

Non si tratterà di una semplice riproposizione, in quanto Square Enix promette un comparto grafico migliorato, nuovi eventi, cutscene e persino un nuovo protagonista: Fuse.

Il gioco promette di darci la possibilità di modificare le storia in base alle nostre decisioni con il Free-Form Scenario System. Si tratta di un sistema piuttosto profondo grazie al quale espandere e manipolare la propria storia. A questo bisogna aggiungere un sistema di combattimento basato sui "glimmer" e su abilità che consentono di concatenare mosse speciali tra più personaggi.

SaGa Frontier Remastered arriverà durante l'estate del 2021 su PC via Steam, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS e Android.