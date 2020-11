Cyberpunk 2077: il sesso dura 30 secondi; le relazioni possono essere più complesse

Leggendo il resoconto di una lunga prova fatta da Phil Hornshaw di GameSpot, scopriamo diversi dettagli su uno degli aspetti più interessanti di Cyberpunk 2077, ovvero il modo in cui V intreccerà le relazioni con gli altri personaggi. Da questa prova di circa 16 ore scopriamo che il/la protagonista potrà sia avere rapporti occasionali da 30 secondi con professionisti del settore, sia cercare dei legami più profondi con i tanti personaggi che popolano Night City.

Possono sembrare degli elementi secondari, ma visto il passato di CD Projekt RED, vista le velleità da gioco di ruolo duro e puro di Cyberpunk 2077, era ovvio che una delle prime cose che si sarebbero andate a testare sarebbero stati i contenuti per adulti del gioco.

A pochi giorni dall'uscita, è GameSpot a darci qualche anticipazione di questo genere. Dall'approfondimento di Phil Hornshaw scopriamo che sottotraccia esiste una sorta di "barra delle relazioni" che calcola il tipo di rapporto che abbiamo con gli altri personaggi. Aiutandoli, frequentandoli assiduamente e rispondendo alle loro chiamate, potremo migliorare il nostro rapporto con loro. Giocando bene le proprie carte, si potrà persino arrivare a stringere una relazione sentimentale (o una semplice scappatella) con questo/a co-protagonista. Un meccanismo che, così descritto, sembra abbastanza simile a quelli visti in Mass Effect o GTA per esempio.

Phil Hornshaw, però, dice che al momento non è ancora arrivato al punto di intrecciare una relazione sentimentale con un personaggio principale, ma è possibile vedere l'avanzamento di un rapporto dal modo nel quale gli personaggi si rivolgono a V o alla frequenza con la quale lo/la chiamano.

In alternativa, se si è alla ricerca di un rapporto meno impegnativo, ci si potrà rivolgere alle tante figure professionali che popolano Night City. In questo caso basterà pagare il prezzo del biglietto per far partire i 30 secondi di filmato che mostrano l'amplesso.

Chissà se oltre alle dimensioni del pene o allo stile dei peli pubici, in Cyberpunk 2077 si potranno impiantare dei miglioramenti per avere delle prestazioni sessuali un po' più consistenti...

Nel caso in cui tutte queste cose vi turbino, sarà sempre possibile attivare il filtro per censurare le nudità del gioco.