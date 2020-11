Cyberpunk 2077: come trasferire i salvataggi da PS4 a PS5 e da Xbox One a Series X/S

In un recente post pubblicato sul suo sito ufficiale, CD Projekt RED ha spiegato come trasferire i salvataggi di Cyberpunk 2077 tra le console di vecchia e nuova generazione. In altre parole lo studio polacco ci spiega come spostare il salvataggio da PS4 a PlayStation 5 e da Xbox One a Xbox Series X/S. Un'operazione che eseguiremo diverse volte, nel caso in cui possedessimo entrambe le generazioni di console.

Su console di Microsoft il processo è piuttosto semplice: grazie allo Smart Delivery il trasferimento via cloud è automatico. Basterà collegare le console a internet e il sistema caricherà o scaricherà il salvataggio più recente. Nel caso in cui entrambe le console siano collegate alla rete, bisognerà "forzare" il passaggio via System Network.

Su PlayStation, invece, ci sono tre metodi differenti, che dipendono anche dallo stato del vostro abbonamento PS Plus. Nel caso in cui siate abbonati Plus potrete caricare il salvataggio sul vostro storage online e poi scaricarlo sulla nuova console. In alternativa potrete trasferire il save attraverso la rete casalinga o con un cavo LAN. Infine potrete mettere il salvataggio su di un HDD esterno o una chiavetta USB e spostarlo manualmente da una console all'altra.

In questo modo potrete continuare l'avventura sulla console che preferite, nell'attesa che l'aggiornamento next-gen arrivi anche a migliorare il comparto tecnico del gioco.