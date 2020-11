Game & Watch: Super Mario Bros. un hacker fa girare anche Mario Bors 3 e Pokémon

All'hacker stacksmashing sono bastati 10 giorni per penetrare nelle difese del Game & Watch: Super Mario Bros., l'edizione da collezionisti messa in commercio per commemorare i 35 anni di Super Mario. Una volta superate le difere, l'hacker ha impiegato pochissimo per usarla per far girare Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Contra e persino Pokémon.

Devono essere state ore di superlavoro per stacksmashing. Fino a qualche giorno fa le difese del Game & Watch: Super Mario Bros. lo stavano mettendo in difficoltà, tanto che era riuscito "solo" a far girare una versione piuttosto problematica di Doom.

Usando degli strumenti professionali e tanta pazienza e abilità, l'appassionato è riuscito a smanettare con il sistema operativo della console e ad aggirare i sistemi di sicurezza. Il risultato è che è stato in grado di accedere liberamente alla console, cos' da poterla utilizzare per girare le ROM di alcuni tra i più grandi classici di Nintendo.

Su Twitter stacksmashing ha postato dei filmati nei quali si vede girare in maniera fluida Super Mario Bros. 3, The Legend of Zelda, Contra e persino Pokémon.

Un risultato notevole, che l'hacker ha promesso di condividere presto con altre persone. L'impressione, però, è che non sarà un'operazione alla portata di tutti.