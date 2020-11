Doom adesso gira persino sul Game & Watch: Super Mario Bros di Nintendo

Doom ormai gira davvero ovunque. Quello che fino a qualche anno (forse decennio) fa era il baluardo del gaming su PC, adesso gira su praticamente qualunque cosa dotata di uno schermo e un processore. Per esempio, da qualche ora Doom gira anche sul Game & Watch: Super Mario Bros di Nintendo, la riproduzione in chiave moderna del classico scacciapensieri della grande N, originariamente pensata per celebrare i 35 anni dell'idraulico italiano.

La piccola e stilosa console, però, è subito stata presa di mira da hacker e modder, che hanno visto nella sua scocca dorata tanto potenziale ludico. Per esempio Stacksmashing ha deciso di fare quello che tutti fanno prima o poi: usarla per giocare a Doom. Il capolavoro di id Software, infatti, gira su una calcolatrice alimentata a patate, ma anche su un test di gravidanza. Cosa ci vorrà a faro girare sul Game & Watch?

In realtà l'impresa è stata piuttosto ostica, tanto che Stacksmashing ha dovuto usare strumenti non alla portata di tutti: il Game & Watch: Super Mario Bros ha un hardware e un software particolari, difficili da aggirare con i normali strumenti. Per questo motivo, nonostante Stacksmashing sia riuscito nell'impresa di far partire il gioco, mancano ancora diversi passaggi prima che la conversione possa considerarsi pienamente riuscita. Alcune texture, infatti, non sono caricate, ma sono soprattutto l'audio e la fluidità a rendere poco giocabile l'esperienza.

Si tratta comunque di un'impresa non da poco, non credete?