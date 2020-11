PS Plus dicembre 2020: i giochi gratis per PS4 e PS5 quando saranno annunciati?

Se le consuetudini saranno rispettate, questa settimana dovrebbe essere quella nella quale Sony annuncerà i nuovi giochi gratis per PS4 e PS5 del PS Plus di dicembre 2020. Il colosso giapponese, infatti, non ha mai svelato ufficialmente il suo modus operandi, ma solitamente l'annuncio avviene il mercoledì prima del primo martedì del mese. Questo vuol dire che i giochi gratis PlayStation Plus per PlayStation 5 e PS4 saranno annunciati mercoledì 25 novembre 2020 alle 17:30, ora italiana. I giochi saranno disponibili poi a partire dal 1° dicembre 2020.

Con l'arrivo di PS5 nei negozi sono tante le variabili che potrebbero modificare l'annuncio di questo mese. Innanzitutto potrebbe cambiare il numero di giochi annunciati: siamo abituati a 2 giochi per PlayStation 4, ma il mese scorso è stato regalato anche il primo prodotto per PS5, Bugsnax. Sarà lo schema anche dei prossimi mesi o Sony sta pensando ad altro?

Inoltre negli USA il 26 è il giorno del Ringraziamento (e il giorno dopo sarà il celebre Black Friday), quindi la compagnia potrebbe decidere di modificare i propri piani marketing nell'ottica di queste due importanti date americane, così da spingere i saldi sul PS Store o le vendite dell'abbonamento PS Plus. Al momento, infatti, l'iscrizione PS Plus per dodici mesi sul PS Store ha il 25% di sconto fino al 30 novembre, giorno del Cyber Monday.

Cosa sperate verrà proposto a dicembre? Vi ricordiamo che a novembre 2020 sono stati regalati L'Ombra della Guerra, Hollow Knight e Bugsnax.