Bugsnax per PS5, il primo gioco gratis per la next gen Sony è disponibile

Bugsnax per PS5 è disponibile da oggi all'interno del programma PS Plus, lo ricordiamo nel caso in cui non abbiate seguito con attenzione la questione, trattandosi di un titolo extra rispetto allo standard classico dei due giochi gratis per gli abbonati.

PS5 sarà disponibile ufficialmente in Italia solo a partire dal 19 novembre, ma come sappiamo bene Sony ha deciso di mettere i giochi di lancio a disposizione in anticipo già dal 12 novembre, ovvero oggi, cosa che vale anche per i titoli in digitale e in particolare anche per Bugsnax, che è poi il primo gioco gratis per PS5 all'interno dell'offerta PlayStation Plus.

Bugsnax può dunque essere scaricato da ora gratuitamente da tutti coloro che sono abbonati al servizio Sony, e il download può essere effettuato anche se non si possiede ancora PS5, visto che il gioco viene comunque posto all'interno della libreria: basta riscattarlo anche da PS4 per averlo poi a disposizione su PS5 non appena si acquisterà la console.

Si tratta di un gioco molto particolare: lungi dal rappresentare una vetrina per le potenzialità tecniche di PS5, il titolo in questione appare molto interessante come atmosfera e umorismo che lo pervade. Potete scoprirlo meglio leggendo la nostra recensione di Bugsnax, in ogni caso un ottimo moto per inaugurare PS Plus sulla next gen Sony.

Per il resto, gli altri giochi gratis di novembre 2020 all'interno del servizio su abbonamento sono La Terra di Mezzo: L'Ombra della Guerra e Hollow Knight, a completare il quadro di un mese davvero ottimo per gli abbonati a PS Plus.