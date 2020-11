Yakuza: Like a Dragon, ecco il nostro piccante unboxing dell'edizione speciale

Yakuza: Like a Dragon e in particolare la sua impressionante edizione specialissima inviata esclusivamente alla stampa, è protagonista del nuovo unboxing di Multiplayer.it effettuato in redazione, che potete vedere nel video riportato qui sopra.

Yakuza: Like a Dragon in questa particolare edizione si presenta all'interno di una scatola davvero enorme, contenente un po' di tutto. Il gioco è solo una parte della strana esperienza che Sega ha preparato per i destinatari di questo esclusivo pacco: aprendo la scatola parte già una musica in automatico, tanto per iniziare, ma è solo l'inizio.

All'interno troviamo anche uno strano Bingo a tema Yakuza e delle buste contenenti una serie di sfide da portare a termine. Inoltre sono presenti anche varie sorprese gastronomiche, che hanno a che fare con le suddette sfide.

Nella scatola è presente una confezione di noodle istantanei Ichiban, una scatola con varie salse piccanti, una ciotola per gustare il tutto con tanto di bacchette e ben due bottiglie di birra a tema Yakuza: Like a Dragon. In tutto questo c'è anche il codice per scaricare il gioco in versione Xbox Series X ma è probabilmente la parte meno interessante di tutta la strenna speciale confezionata da Sega per la stampa.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla recensione di Yakuza: Like a Dragon su queste pagine.