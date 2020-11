Forza Horizon 4 su Xbox Series X: miglioramenti ma anche downgrade rispetto a Xbox One X

Forza Horizon 4 su Xbox Series X resta l'ottimo racing game che abbiamo visto sulle console di generazione precedente, ma l'analisi tecnica effettuata in queste ore da Digital Foundry evidenzia anche alcune incongruenze rispetto a quello che ci si poteva aspettare dalla versione next gen, con miglioramenti ma anche downgrade rilevati.

Considerando quanto Xbox Series X sia più potente di Xbox One X, il fatto che non sia un upgrade totale in ogni comparto può risultare strano, ma si spiega in base al metodo di lavoro seguito da Panic Button, che ricordiamo è il team responsabile del porting, visto che Playground Games al momento è impegnata su altri progetti, tra cui Fable.

In base a quanto riferito da Digital Foundry, gli sviluppatori hanno preso come base il gioco in modalità performance a 60 fps di Xbox One X, incrementando la qualità grafica a partire da quella base che, tuttavia, non ha tutte le caratteristiche viste nella modalità qualità grafica a 4K (a 30 fps su Xbox One X).

Intendiamoci, il risultato è comunque notevole, con diversi upgrade in aree chiave che migliorano comunque l'aspetto generale di Forza Horizon 4 portandolo a 4K e 60 fps (1080p e 60 fps su Xbox Series S), oltretutto con una notevole solidità di performance, praticamente stabile in particolare su Xbox Series X.

I "downgrade", per così dire, sono dunque legati al fatto che le mancanze della modalità performance originale non sono state corrette: in sostanza, mentre ci si aspettava che il lavoro fosse semplicemente di prendere la modalità Quality a 4K e 30 fps con tutti i suoi effetti e trasportata di peso a 60 fps, non è invece questo il risultato.

Non è facile accorgersene, anche perché sono stati migliorati diversi altri aspetti come la complessità poligonale dei modelli delle auto che risultano più dettagliate, le impostazioni del livello di dettaglio sono state incrementate a Ultra così come la distanza visiva ambientale, ma ci sono alcune mancanze che stonano anche perché erano effettivamente presenti nella modalità a 30 fps su Xbox One X.

Tra queste, in particolare, le ombre sono qualità minore in particolare in notturna, per quanto riguarda quelle proiettate dai fari, così come manca il SSAO almeno in alcuni frangenti. In ogni caso, Forza Horizon 4 su Xbox Series X è comunque uno spettacolo a 4K nativi e 60 fps, ma le lacune stonano con quello che ci si aspettava.

D'altronde, bisogna anche dire che Panic Button sembra sia al corrente di queste mancanze e sta lavorando a vari miglioramenti che potrebbero risolvere completamente la situazione con qualche aggiornamento in arrivo. In definitiva, non siamo propriamente ai livelli dei porting visti per quanto riguarda Gears 5 e Ori and the Will of the Wisps su Xbox Series X, forse anche il ricorso all'outsourcing su uno studio esterno per effettuare il lavoro potrebbe aver pesato sulla qualità, ma attendiamo comunque sviluppi futuri.