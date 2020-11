Gears 5, la recensione su Xbox Series X: un perfetto action next gen?

Facile liquidare la recensione di Gears 5 su Xbox Series X come il solito, ennesimo Gears of War; anche chi vi scrive lo ha fatto, sbagliando e non di poco. Partire prevenuti è sempre un errore, ma dopo gli ultimi tre o quattro giochi della serie, tra capitoli numerati e spin-off come Judgment, era davvero difficile non cadere nella trappola, sottovalutare l'opera additandola come un altro Gears, serie che ha fatto abbondantemente il suo tempo. Ma con Gears 5, The Coalition ha svolto un lavoro ineccepibile, applicando alla classica formula alcune novità che sebbene abbiano fatto storcere il naso ad alcuni giocatori, hanno permesso alla serie di guardare ben oltre i suoi claustrofobici dogmi.

Questa però è una recensione che vuole concentrarsi sulla fluidità dell'offerta Microsoft, in grado di rendere questo gioco, ma non solo lui, un titolo pensato per sopravvivere e prosperare al ricambio generazionale in corso, situazione che solitamente richiede titoli nuovi da ogni punto di vista per essere apprezzata appieno dall'utenza. Gears 5 su Xbox Serie X, la piattaforme dove lo abbiamo provato e portato nuovamente e con enorme piacere a termine, sarà infatti per molti un gioco next gen a tutti gli effetti, in grado di stupire attraverso nuove impostazioni grafiche e una risposta ai comandi che forse non ha eguali nel campo degli shooter moderni. Un salto che porta su console tutte le caratteristiche grafiche che lo hanno reso un bel vedere su Pc, alle quali si aggiungono ulteriori perfezionamenti su cui gli sviluppatori hanno lavorato per rendere il debutto sulle nuove macchine da gioco Microsoft un vero e proprio evento.

Ora che il gioco è stato potenziato grazie a Xbox Series X e alla nuova architettura di Xbox Serie S, è giunto il momento di tornare a parlare di quello che è senza dubbio uno degli action game più cazzuti, scusate il termine ma non crediamo ne esista uno più adatto, degli ultimi anni. Potremmo iniziare parlando della trama, ma in tutta sincerità se vi interessa la sceneggiatura di Gears 5 è perché ne siete appassionati, e se ne siete appassionati con molte probabilità lo avrete già giocato su Xbox One o su Pc, dove è disponibile da circa un anno.

Adrenalina calibrata

Non preoccupatevi voi che non ne conoscete personaggi e situazioni: anche non avendo giocato ai predecessori, cosa che potrete comunque fare con i vostri nuovi Xbox grazie alla piena retrocompatibilità dell'ecosistema, non ci vogliono che pochi secondi per capire tutto quel che serve per farsi trascinare dall'azione. I cattivi sono le locuste, escono da sottoterra, e i buoni sono i COG, corpo scelto che li combatte con armi devastanti ma che il popolo, stremato dalla guerra, oramai vede come un manipolo di fascisti capaci di fare più guai che soluzioni. Gears 5 non fa altro che portare avanti questo scenario bellico, cercando nel frattempo di fare emergere nel modo migliore possibile la semplice psiche del suo ricco cast. Non aspettatevi niente di profondo, sebbene di passi in avanti dal primo gioco ne siano stati fatti parecchi: Gears rimane e rimarrà per sempre il gioco con i fucili motosega, dove si tagliano in due i nemici e ci si gode la ricca dose di adrenalina immessa attraverso il pad nel nostro sistema nervoso.

Quest'ultima caratteristica, un po' troppo annacquata negli ultimi episodi ma che in Gears 5 torna a livelli di eccellenza, è qui proposta in alternanza a fasi più contemplative, dove la calma dell'esplorazione farà d'antipasto all'inferno del combattimento. Se d'altronde tieni il volume sempre al massimo, l'utente a un certo punto potrebbe non percepirne più l'effetto, abituandosi agli altissimi ottani dell'esperienza e rendendola così in parte inefficace. Con Gears 5, The Coalition ha imparato ad equilibrare meglio la playlist delle emozioni, dando vita a un gioco molto più impattante di quanto ci si aspetterebbe.