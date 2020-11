Classifica giapponese: Pikmin 3 Deluxe al primo posto, Watch Dogs: Legion quarto

Pikmin 3 Deluxe ha fatto il proprio debutto in testa alla classifica giapponese, come da aspettative per la nuova esclusiva di Nintendo Switch, mentre Watch Dogs: Legion ha esordito al quarto posto.

Seconda e terza posizione sono state conquistate dalle versioni PS4 e Switch di Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, mentre a completare la top 5 troviamo Ring Fit Adventure, ormai a quota 1,75 milioni di copie in patria.

Sul fronte hardware si assiste all'ormai tradizionale dominio di Nintendo Switch, che fra modello standard e Lite viaggia spedito verso i 16 milioni di unità nel solo mercato giapponese: vedremo cosa succederà con il lancio di PS5, già sold-out in preorder, e di Xbox Series X.

Classifica software giapponese, settimana dal 26 ottobre al 1 novembre 2020