Demon's Souls: su PS5 l'editor dei personaggi e il photo mode sono vera next-gen

"Creare il proprio personaggio a proprio piacimento significa stabilire un legame emotivo con il mondo di Demon's Souls. Non si gioca nei panni di un barbaro dai muscoli scolpiti o di un dio onnipotente, ma in quelli di una persona comune, vulnerabile e familiare," ha detto Moore.

Per questo motivo Bluepoint ha speso tante energie per migliorare drasticamente due elementi chiave dell'esperienza: il primo è l'editor del personaggio, mentre il secondo è il photo mode.

"Ricostruire Demon's Souls dalle fondamenta è stato un compito difficile, non solo per la massiccia portata del titolo originale, ma anche perché sappiamo quanto questo gioco sia amato dai giocatori di PlayStation," ha detto Gavin Moore di SIE Worldwide Studios External Development.

Modalità Foto

Per quanto riguarda la modalità foto, Moore ha detto che "è possibile nascondere o visualizzare armi ed elmi, o addirittura nascondere del tutto il personaggio per catturare una scena spettacolare. È possibile, inoltre, mettersi in posa e cambiare espressione per scattare il selfie perfetto. Naturalmente è possibile modificare le impostazioni della fotocamera, zoomare avanti e indietro, aggiungere la grana, o mettere fuori fuoco gli amici (non si fa!)."

Inoltre tutti i filtri sono disponibili anche al di fuori della modalità foto, durante il gioco normale. Tra questi c'è un filtro che regola i livelli di luminosità, contrasto e colore in modo tale che assomiglino a quelli del gioco originale PS3 così da restituire al gioco un look classico.

Cosa ve ne pare?