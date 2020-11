PS5: Sony non la venderà nei negozi in Giappone al lancio, già esaurita in preorder

PS5, comunica Sony, non verrà venduta al lancio nei negozi in Giappone: con una comunicazione ufficiale da parte di Sony Japan, riportata direttamente da Shuhei Yoshida, la compagnia ha fatto sapere che, per motivi di sicurezza e salute, non ha intenzione di procedere con la vendita standard via retail e inoltre che non ci sono scorte disponibili al di fuori delle unità già prenotate con i preorder.

La decisione di non vendere PS5 nel giorno di lancio nei negozi in Giappone deriva dunque sia dalla necessità di mantenere una certa sicurezza per gli acquirenti, evitando dunque i tipici assembramenti che accompagnano tradizionalmente le uscite di console e giochi importanti (le tipiche code fuori dai negozi di Akihabara sono parte integrante dell'immaginario videoludico nipponico), sia per l'effettiva mancanza di console disponibili.

PS5 è già esaurita con le prime mandate di preorder effettuate in Giappone, dunque di fatto non ci sono unità disponibili per l'acquisto diretto in negozio al di fuori delle prenotazioni.

"Essendo ancora molto preoccupati per la diffusione dell'infezione da coronavirus, non abbiamo intenzione di tenere eventi o vendere PS5 nei negozi il giorno di lancio per assicurare la salute degli acquirenti, dei rivenditori e dello staff".

Questo è quanto riferito direttamente da Sony Japan e rilanciato anche da Yoshida nel tweet riportato qui sotto. Non abbiamo ancora dati ufficiali sulla quantità di unità allocate per i preorder, ma a quanto pare sono andate esaurite in brevissimo tempo.

In un'intervista di qualche giorno fa, Jim Ryan aveva riferito che PS5 aveva già venduto in 12 ore quanto PS4 aveva fatto in 12 settimane sul mercato, ma al momento non c'è modo di verificare tale affermazione. In ogni caso, sembra che in Giappone la console sia assolutamente introvabile.