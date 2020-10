PS5, preorder nelle prime 12 ore superiori a quelli di PS4 nelle prime 12 settimane

I preorder di PS5 effettuati nelle prime 12 ore dall'apertura delle prenotazioni negli USA sono stati superiori a quelli di PS4 effettuati nelle prime 12 settimane: lo ha rivelato Jim Ryan, presidente di Sony Interactive Entertainment.

La dichiarazione arriva dalla stessa intervista in cui Ryan ha detto che non tutti riusciranno a trovare una PS5 al day one e che Sony punta a nuove acquisizioni, ma vale la pena analizzarla separatamente perché può dirci qualcosa sui numeri totalizzati finora dalla console next-gen.

Stando a quanto riportato dall'analista Daniel Ahmad, infatti, ci sono volute circa dieci settimane perché i preorder di PlayStation 4 superassero quota un milione.

In quel caso si trattava di prenotazioni effettuate in tutto il mondo, qui si parla invece solo degli Stati Uniti. Tuttavia, volendo abbozzare un confronto, è decisamente possibile che i preorder di PS5 abbiano già superato il milione di unità a livello internazionale.

Ciò significa anche che in una situazione di normalità, senza una pandemia mondiale che limitasse la capacità produttiva di Sony, i risultati sarebbero potuti essere anche migliori.

This isn't a like for like comparison, given the above is US. But it took around ~10 weeks for the PS4 to hit 1 million global pre-orders.

Theoretically this could suggest that more than 1m have pre-ordered PS5 worldwide already.https://t.co/PSH02RqeDi