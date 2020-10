PS5: non tutti riusciranno a trovarne una al day one, dice Jim Ryan

Non tutti riusciranno a trovare una PS5 al day one: lo ha confermato Jim Ryan nel corso di un'intervista rilasciata a Reuters, ribadendo che chi non ha prenotato la console avrà grosse difficoltà.

Come certamente saprete, anche noi abbiamo avuto qualche difficoltà a farci recapitare PS5, ma finalmente è arrivata e alle 21.00 la mostreremo dal vivo. Ciò ovviamente non cambia le cose per chi non è riuscito a effettuare il preorder.

"La domanda espressa attraverso le prenotazioni è stata molto, molto alta", ha detto Ryan. "Probabilmente non tutti quelli che desiderano acquistare una PlayStation 5 riusciranno a trovarla."

Il presidente di Sony Interactive Entertainment ha aggiunto che la sua azienda sta lavorando come mai prima d'ora per assicurare delle scorte supplementari in tempo per il periodo conclusivo dell'anno.

Dopodiché, naturalmente, sarà interessante capire quale sarà davvero lo scenario che troveremo ad attenderci il 19 novembre. Nessun negozio avrà una PS5 disponibile al di là di quelle prenotate?