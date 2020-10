Google Stadia Pro, novembre 2020: fra i giochi gratis c'è anche Sniper Elite 4

I giochi gratis di novembre 2020 per gli abbonati a Google Stadia Pro sono appena stati annunciati, e nella lista dei sei nuovi titoli scaricabili dal 1 del mese c'è anche Sniper Elite 4.

Oltre allo sparatutto di precisione sviluppato da Rebellion, un'altra novità assoluta per Google Stadia è rappresentata dall'avventura a base puzzle The Gardens Between.

Per il resto abbiamo l'ottimo survival roguelike Risk of Rain 2, l'action stealth distopico République e il platform a sfondo fantasy Sundered: Eldritch Edition.

A questo elenco si aggiunge infine Hello Neighbor: Hide & Seek, sequel di Hello Neighbor che fa il proprio debutto a novembre su Google Stadia Pro.

Naturalmente è il caso di riscattare i giochi di Google Stadia Pro che usciranno dalla line-up il mese prossimo, per la precisione: