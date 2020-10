PS5, Sony: nuove acquisizioni possibili in futuro, dice Jim Ryan

Sony punta a effettuare nuove acquisizioni in futuro, così da mettere al servizio di PS5 un maggior numero di team di sviluppo: lo ha dichiarato in un'intervista Jim Ryan.

Dopo aver parlato di come sarà difficile trovare una PS5 al day one se non la si è prenotata, il presidente di Sony Interactive Entertainment si è espresso su di un tema di grande rilevanza.

Dopo la clamorosa acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft, infatti, molti utenti hanno fatto pressione perché anche Sony si muovesse allo stesso modo, acquistando a sua volta un publisher e trasformandone i franchise in esclusive.

Un'ipotesi che Ryan non esclude affatto, anzi: il presidente ha detto che Sony continuerà a far crescere la capacità dei propri studi di sviluppo effettuando acquisizioni mirate laddove possibile.

Insomma, nei prossimi mesi potremmo assistere effettivamente a nuove operazioni di questo tipo: quali saranno le aziende a cui la casa giapponese sta puntando?