FIFA 21, patch 1.05 disponibile: scopriamo i contenuti dell'aggiornamento

FIFA 21 ha appena ricevuto la patch 1.05: un aggiornamento che va a risolvere tutta una serie di problemi più o meno gravi per il calcistico prodotto da Electronic Arts.

In uscita anche su PS5 e Xbox Series X il 4 dicembre, FIFA 21 può contare in questo update su diversi miglioramenti nell'ambito del gameplay, applicati ad esempio alle meccaniche di dribbling e al bilanciamento delle abilità.

Sono stati inoltre risolti problemi con i passaggi filtranti che non andavano a buon fine, le mosse abilità che non funzionavano a dovere, le situazioni in cui il pallone rimaneva incastrato nella porta e i cross che impattavano sulla testa dei giocatori in area.

Le modifiche apportate con l'aggiornamento si estendono alla modalità FIFA Ultimate Team, alla modalità Carriera e a VOLTA Football, andando dunque ad abbracciare interamente la struttura di gioco.