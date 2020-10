FIFA 21: data d'uscita ufficiale per PS5 e Xbox Series X|S

EA Sports ha annunciato la data d'uscita ufficiale di FIFA 21 per PS5 e Xbox Series X|S. La simulazione calcistica più venduta al mondo arriverà il 4 dicembre 2020, ovvero qualche settimana dopo l'arrivo della nuova generazione di console nei negozi.

Il gioco potrà contare sul "Doppio titolo", questa è la traduzione italiana di Dual Entitlement, ovvero la possibilità di effettuare l'upgrade gratuito alla versione next-gen per tutti coloro che già possiedono FIFA 21 su PS4 e Xbox One. L'offerta sarà disponibile gratuitamente fino all'uscita di FIFA 22.

Tutti i progressi ottenuti o i contenuti acquisiti in FIFA 21 Ultimate Team (inclusi giocatori, oggetti, crediti, FIFA Points, record partita e piazzamenti in classifica), così come tutti i progressi in VOLTA FOOTBALL, verranno trasferiti da PlayStation 4 a PlayStation 5 e viceversa, o da Xbox One a Xbox Series X e viceversa. I progressi in tutte le altre modalità, tra cui Stagioni Online, Stagioni Co-op, modalità Carriera, Pro Club, ecc., saranno strettamente correlati alla piattaforma su cui stai giocando e non saranno quindi trasferibili.

Su PlayStation 5 e Xbox Series X FIFA 21 avrà tempi di caricamento velocissimi, l'illuminazione e il rendering differiti, la tecnologia di animazione migliorata, l'umanizzazione dei movimenti senza palla e molto altro ancora.