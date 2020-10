Dying Light e Left 4 Dead 2 in un evento crossover: ecco trailer e dettagli

Dying Light e Left 4 Dead 2 si incontrano in un evento crossover disponibile su PC da oggi al 29 ottobre, e in arrivo più avanti anche su console.

Mentre i fan della serie sono in attesa della data di uscita di Dying Light 2, il primo episodio della saga continua ad aggiornarsi e lo fa in questo caso con un DLC gratuito dal sapore speciale.

Gli utenti che scaricheranno il pacchetto potranno infatti affrontare orde di zombie anche nei panni di un nuovo personaggio, la guest star di turno, ovverosia William "Bill" Overbeck, proveniente proprio da Left 4 Dead 2.

Non solo: sarà possibile utilizzare l'arma speciale Gnome Chompski, il devastante nano da giardino reso celebre dalla serie Valve, perfetto per gli attacchi melee e per creare distanza fra noi e i non-morti.

Come detto, il crossover fra Dying Light e Left 4 Dead 2 sarà disponibile da oggi al 29 ottobre su PC, e più avanti anche per le versioni PS4 e Xbox One del titolo Techland.