Dying Light 2 è quasi finito, la data d'uscita vi stupirà

In una recente intervista Techland è tornata, ovviamente, a parlare delle polemiche che hanno circondato Dying Light 2. Secondo il Lead Game Designer dello studio, Tymon Smektala, questo voci non hanno compromesso lo sviluppo del gioco, anzi: Dying Light 2 è quasi finito. Techland starebbe programmando gli ultimi dettagli per un grande annuncio che comprenderà la data d'uscita e tutte le informazioni che rimangono. Lo studio polacco vuole stupire tutti i giocatori.

Per fermare le polemiche che hanno circondato il gioco, il Lead Game Designer di Techland Tymon Smektala ha detto che lo studio ha offerto tutto il supporto possibile al sito PolskiGamedev.pl, ma il materiale fornito non è stato utilizzato, preferendo sfruttare le "fonti anonime" che hanno generato il caso. Fonti che avrebbero parlato di lotte interne, sfruttamento della forza lavoro e altri fattori che avrebbero portato al deragliamento del progetto. Tutto falso, invece, per lo studio, che anzi è pronto ad annunciare tutti i dettagli delle fasi finali dello sviluppo.

"Lo sviluppo di Dying Light 2," secondo Smektala, in realtà "sta procedendo secondo il nostro programma interno che abbiamo dovuto modificare all'inizio di quest'anno. Abbiamo lavorato duramente sul gioco, tanto che potreste trovarlo cambiato. Le fondamenta sono le medesime, ma durante lo sviluppo, l'ottimizzazione, i miglioramenti e l'estensione di alcuni aspetti promettenti del gioco potrebbero aver modificato alcuni elementi singoli."

Il lavoro è però quasi completato, manca solo "l'ultimo pezzo" dello sviluppo. "Vogliamo sorprendere i giocatori, ma non voglio rivelare altro per non rovinare la sorpresa. L'unica cosa che posso dire è: per favore fidatevi di noi, è l'ultima fase del progetto e abbiamo bisogno del vostro supporto," ha concluso il Lead Game Designer.

Al momento non c'è una data di uscita ufficiale e le ultime informazioni in nostro possesso dicono che il gioco uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Cosa ne pensate di questa situazione?