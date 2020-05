The Witcher 3, Triss Merigold prende vita nel cosplay di hikka_cosplay

Un cosplay al giorno toglie il medico di torno: se sono due, ancora meglio. Torniamo con un nuovo appuntamento della nostra rubrica pomeridiana, e con un lavoro a tema The Witcher 3. Sì, esattamente: c'è una nuova Triss Merigold estremamente fedele al personaggio del noto franchise da tenere d'occhio.

La cosplayer hikka_cosplay ha deciso di impersonare la bella strega dai capelli rossi di The Witcher 3 in modo praticamente ineccepibile: vi sfidiamo anzi a trovare dei particolari fuori luogo, e a segnalarceli nella sezione dedicata ai commenti. L'artista - cosplayer di professione - ha concesso particolare attenzione alla sua interpretazione di Triss Merigold, tanto che il personaggio sembra uscire direttamente dai romanzi e dal videogioco targati The Witcher. Potrebbe tranquillamente sfidare il cosplay di Yennefer che vi proponemmo qualche giorno fa.

Eccovi l'immagine del cosplay in questione: cosa ne pensate? The Witche 3, a distanza di ben cinque anni dal suo lancio su PlayStation 4, Xbox One e PC, continua a far parlare di sé; potete anche giocare alla sua conversione per Nintendo Switch, nonostante gli ovvi limiti del caso. E per quanto riguarda il futuro? Beh, pare che The Witcher 4 avrà Ciri come protagonista.