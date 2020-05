The Witcher 4 sarà incentrato su Ciri? CD Projekt RED sembra suggerire l'idea

The Witcher 4 con protagonista Ciri? Si tratta ancora di poco più di una provocazione, ma chiaramente qualsiasi parola sembri essere un po' sbilanciata nelle dichiarazioni di CD Projekt RED fa scaturire una voce di corridoio, come questa possibilità che l'eventuale nuovo capitolo della serie possa incentrarsi sul personaggio in questione.

Peccato che non vi sia nessuna conferma nemmeno dell'esistenza di The Witcher 4 in futuro, dunque il tutto assume una consistenza alquanto vaga, per il momento. Tuttavia, il principale sceneggiatore di CD Projekt RED, Jakub Szamałek, ha recentemente risposto in maniera sibillina, che potrebbe essere interpretata come maliziosa, a una domanda riguardante Ciri in particolare.

"Avete mai considerato di proseguire la serie The Witcher con Ciri come personaggio principale?" Ha chiesto qualcuno nel corso di una sessione di domande e risposte. "È una domanda interessante", ha risposto Szamałek, "Vi piacerebbe giocare un gioco con Ciri come protagonista?" E questo è quanto, per il momento.

Ovviamente, vuol dire veramente poco, ma la risposta alla contro-domanda dello sviluppatore immaginiamo possa essere largamente positiva. "Mi rammarico di non essere riusciti ad esplorare di più il passato di Ciri", ha inoltre affermato Szamałek, "È un personaggio talmente ricco e complesso". Tuttavia questo potrebbe essere risolto in futuro.

"A causa di ovvie ragioni - è praticamente fuori causa per due terzi del gioco - non ha ottenuto abbastanza screen time come avremmo voluto noi sceneggiatori. Tuttavia, potrebbe essere qualcosa che potremmo riprendere nel futuro", ha affermato Szamałek, e questo sembra proprio un suggerimento a pensare ad un ritorno di Ciri nel prosieguo della serie, forse con un The Witcher 4.

Nel frattempo siamo in attesa di sviluppi anche per la serie Netflix di The Witcher, con The Witcher 3 che è recentemente finito al centro di una polemica a causa del prezzo abbassato di un centesimo sull'Epic Games Store per non renderlo elegibile per i coupon.