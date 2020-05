Half-Life: Alyx, aperto lo Steam Workshop con il supporto per le mod

Half-Life: Alyx può adesso supportare le mod in via ufficiale attraverso l'apertura dello Steam Workshop dedicato, che consentirà dunque la condivisione di modifiche varie riconosciute ufficialmente sulla piattaforma di Valve.

I tool di Valve per Half-Life: Alyx sono dunque disponibili nello Steam Workshop dedicato, si tratta di strumenti in grado di facilitare alcuni aspetti della creazione di mod, utilizzando mezzi ufficialmente sviluppati da Valve per lo scopo.

Tra questi, lo strumento più interessante è probabilmente Hammer, il level editor basato sull'angine Source 2 di Valve, che dovrebbe consentire una costruzione più agevole di nuovi livelli e ambientazioni in Half-Life: Alyx.

Il Material Editor consente invece di creare e modificare materiali in modo da modificare l'aspetto di elementi di scenario e costruire nuovi oggetti da aggiungere al mondo di gioco, mentre ModelDoc e AnimGraph consentono, rispettivamente, di visualizzare e modificare i modelli 3D di personaggi e creature e di modificare e creare nuove animazioni da associare a questi.

A questi strumenti si aggiungono inoltre il Particle Editor per la creazione di effetti particellari e il Subrect Editor per gli hotspot, che consentono un controllo delle texture. Il tutto si completa con il Source Filmmaker che consente di creare le scene d'intermezzo attraverso animazione e rendering.

Messi tutti insieme, insomma, questi strumenti consentono praticamente il controllo completo degli elementi di Half-Life: Alyx e possono porre le basi per un'intensa attività di mod che può portare a nuovi contenuti anche molto estesi e interessanti.