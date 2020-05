Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: non ci saranno micro-transazioni al lancio, cross-play possibile

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 verrà lanciato senza micro-transazioni, in base a quanto confermato da Vicarious Visions a Gamespot di recente, tuttavia questo non esclude eventuali introduzioni di misure simili per contenuti successivi, inoltre viene menzionata la possibilità remota del cross-play.

In ogni caso, tutti i contenuti di base di Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, le rimasterizzazioni dei primi due capitoli storici della serie, si troveranno all'interno del gioco e non dovranno essere sbloccati attraverso micro-transazioni o simili.

"Tutto quello che vedete al lancio sarà sbloccato attraverso il gameplay, non abbiamo intenzione di inserire alcun tipo di monetizzazione al lancio", ha affermato Jen Oneal, capo del team Vicarious Visions, ormai piuttosto specializzato in operazioni di remaster dopo gli ottimi risultati raggiunti con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy.

Tuttavia, il fatto che venga specificato "al lancio" potrebbe nascondere qualche trappola dietro alla definizione, dunque attendiamo di saperne di più, anche se a dire il vero non vediamo bene come la monetizzazione possa essere introdotta in un secondo momento per un gioco di questo tipo.

Oneal ha parlato anche di cross-play, un'idea che non è da scartare a priori anche se la funzionalità non è prevista per l'uscita del gioco, tuttavia gli sviluppatori ci hanno pensato e potrebbe essere introdotta successivamente.

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 arriverà il 4 settembre 2020, per saperne di più potete leggere l'anteprima di Simone Pettine, mentre è emersa nei giorni scorsi la colonna sonora su Spotify, che a quanto pare è come l'originale ma con qualche mancanza.