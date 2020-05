Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, colonna sonora su Spotify: come l'originale ma con qualche mancanza

Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2 è stato annunciato questa settimana da Activision come una ricostruzione fedele dei due mitologici originali da parte di Neversoft, con rielaborazione a cura di Vicarious Visions e oggi viene confermata la colonna sonora originale riproposta anche su Spotify, ma con qualche mancanza.

Considerando quanto l'accompagnamento musicale fosse un elemento di fondamentale importanza per i primi due Tony Hawk's Pro Skater, in grado di catturare perfettamente lo spirito "skate" degli anni 90 e primi 2000 con un misto di gruppi celebri dell'epoca soprattutto nell'ambito punk rock e hardcore melodico, è di grande importanza per gli appassionati che la tracklist sia rimasta più o meno intonsa.

Così è stato in larga parte, purtroppo non in maniera completa però, visto che alcune canzoni risultano assenti. Non è ancora chiaro se queste siano comunque presenti nel gioco, considerando che qui viene presa in considerazione solo l'OST pubblicata su Spotify, ma a questo punto è poco probabile ci siano variazioni tra le due cose.

Vediamo dunque l'elenco delle canzoni presenti in Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2: