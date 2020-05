Pikmin 3 Deluxe in arrivo su Nintendo Switch?

Pikmin 3 Deluxe potrebbe essere in arrivo su Nintendo Switch, in base a varie voci di corridoio recenti che parlano di un ritorno della serie sulla console Nintendo e in particolare di una versione riveduta, corretta e ampliata del terzo capitolo.

D'altra parte, si inserirebbe perfettamente nella linea di giochi che sono stati recuperati da Wii U e riproposti su Nintendo Switch, con un'operazione del tutto corrispondente a Mario Kart 8 Deluxe, con cui condividerebbe anche il suffisso oltre alle sue caratteristiche di base, ovvero probabilmente una riproposizione del gioco originale con grafica migliorata e contenuti aggiornati e ampliati.

Di Pikmin si parlava in effetti anche in corrispondenza di un nuovo Paper Mario: quest'ultimi è stato infine confermato con l'annuncio di Paper Mario: The Origami King, dunque di conseguenza si comincia a riprendere in considerazione le varie voci di corridoio collegate.

In particolare, è il solito Jeff Grubb di VentureBeat, che di recente non può proprio fare a meno di diffondere voci di corridoio su Twitter, a parlare nuovamente di un Pikmin 3 Deluxe per Nintendo Switch, ma effettivamente il progetto avrebbe un notevole senso.

Considerando la qualità di Pikmin 3 e il fatto che buona parte del suo potenziale in termini commerciali non si sia realizzato a causa della scarsa diffusione di Wii U, il trasporto su Nintendo Switch sarebbe una buona operazione, sperando magari che apra la strada a un vero e proprio Pikmin 4.

In ogni caso, è possibile che ci sia un po' da aspettare prima di avere notizie, considerando che secondo alcune voci non ci sarebbe nessun Nintendo Direct per giugno 2020 a causa del coronavirus. Per quanto riguarda la serie in questione, l'ultimo capitolo è praticamente Hey! Pikmin per Nintendo 3DS, uscito tre anni fa.