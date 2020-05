Unreal Engine 5: si parla solo di PS5 perché Epic Games ha un accordo con Sony, dice Forbes

La recente presentazione di Unreal Engine 5 è stata effettuata su PS5, ma è piuttosto particolare il fatto che Epic Games si sia concentrata esclusivamente su PS5 per tutto l'evento di presentazione, cosa che fa pensare a uno specifico accordo stipulato con Sony, come supposto da Forbes in un recente articolo.

Unreal Engine è storicamente uno dei motori grafici in assoluto più utilizzati in ambito multipiattaforma da generazioni, e Unreal Engine 5 è stato presentato come software compatibile con le console di attuale generazione, PC, PS5, Xbox Series X, iOS e Android, ovvero in pratica tutte le piattaforme presenti sul mercato.

Alla luce di questo, risulta ancora più strano l'atteggiamento dei vari componenti di Epic Games che non hanno praticamente mai menzionato le altre piattaforme, se non con qualche confronto piuttosto ardito, come quanto Tim Sweeney ha riferito che l'SSD di PS5 è un vantaggio che i PC impiegheranno anni a colmare.

In particolare, come fa notare non senza ironia l'articolo di Forbes, non è stata praticamente mai menzionata Xbox Series X, nonostante le domande reiterate da parte di Geoff Keighley sembrassero cercare in tutti i modi di tirare fuori qualche dichiarazione al riguardo. Nessuno dei membri Epic Games ha nominato la console Microsoft tranne forse Sweeney in un breve passaggio.

Secondo quanto riferito da Paul Tassi, autore dell'articolo, la spiegazione più semplice è il fatto che vi sia un accordo di partnership tra Epic Games e Sony, in base al quale è stata costruita la demo su hardware PS5. Solitamente, accordi di questo tipo si associano anche a una maggiore inclinazione a parlare della piattaforma con cui si stipulano le partnership anche a scopo promozionale, cercando quanto più possibile di concentrarsi su questa senza parlare più di tanto delle altre. Si tratta insomma di accordi che hanno anche dei risvolti in termini ci comunicazione, cosa che spiegherebbe il discorso concentrato su una singola piattaforma per un engine intrinsecamente multipiattaforma.

Questo ovviamente non toglie che Unreal Engine 5 sia un motore grafico pienamente multipiattaforma e che Epic Games abbia probabilmente collaborato anche con Microsoft per lo sviluppo del software, sebbene le caratteristiche specifiche di PS5 in termini di input/output e gestione dei dati con il famoso SSD possano aver portato a una progettazione specifica della demo in modo da sfruttare le particolarità della console Sony al meglio.