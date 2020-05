Tony Hawk's Pro Skater 1+2, l'anteprima: tutto quello che sappiamo

Tra i titoli che hanno segnato l'infanzia di un numero incalcolabile di giocatori oggi adulti non possono non essere citati i primi due Tony Hawk's Pro Skater per PlayStation 1. Era l'epoca delle TV profonde quanto un surgelatore, dei D-pad, dei controller con un filo spesso quanto una grondaia: ricordi preziosi, che torneranno a vivere entro pochi mesi. Quando Tony Hawk's Pro Skater 1+2 approderà sulle console (e sui PC) di attuale generazione, insomma. L'annuncio ai Summer Game Fest ha sorpreso tutti quanti, e sono stati rivelati in anticipo anche dei dettagli preziosi per comprendere questa operazione che -mai come in questo caso- sembra dettata davvero dall'amore per il franchise prima ancora che dalla speranza di un successo commerciale. Facciamo allora il punto della situazione con questa anteprima , e vediamo tutto quello che sappiamo , anche grazie alla recentissima intervista a Tony Hawk e a Jen Oneal di Vicarious Visions.

Gameplay e comparto tecnico: cosa cambierà

Tony Hawk's Pro Skater 1 2 è stato annunciato come "remaster" durante l'evento Summer Game Fest: bastano però almeno un paio di occhiate anche semplicemente superficiali per capire che è molto di più. La collection sarà infatti un remake dei primi due capitoli del franchise, raccolti per la prima volta assieme e completamente rivisti per adattarsi al mercato e alle piattaforme odierni. Vicarious Vision, ha confermato Jen, ha lavorato meticolosamente al materiale di partenza, sviluppato a suo tempo dai Neversoft. L'obiettivo principale è quello di offrire ai giocatori il titolo che hanno amato a suo tempo, lo stesso, perfettamente riconoscibile.

Ecco allora che la maggior parte del lavoro si è concentrata sul gameplay, in modo tale da offrire lo stesso feedback originale, per quello che fu un titolo profondo, complesso e divertente, ma non inaccessibile. Il problema era recuperare la formula e poi adattarla agli stick analogici odierni, tra l'altro ad un pubblico di giocatori potenzialmente anche rinnovato, e che di recente non ha potuto confrontarsi con videogiochi simili.

Da questo punto di vista Activision sembra sicura di aver fatto la scelta giusta: il gameplay è stato solo "trasportato" su console di nuova generazione, in modo da rimanere fedelissimo a quello originale, pur con i dovuti adattamenti ai controller current gen. Questa fedeltà ha importo anche di agire in modo ben preciso sui trick degli skater: Tony Hawk ha confermato che avrebbe inserito volentieri nuove mosse o rivisto le precedenti (sono passati 20 anni anche per lui e per la sua carriera) ma ha preferito un approccio conservatore, in linea con quello dell'intera operazione e limitando le modifiche ad alcuni cambiamenti molto mirati e limitati.

Naturalmente la fedeltà si ferma al gameplay, perché il comparto tecnico di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 sarà fotorealistico e degno delle console di attuale generazione: è sufficiente dare un'occhiata al trailer di annuncio per rendersene conto. La direzione artistica non tradirà l'anima originale, ma ovviamente il dettaglio grafico arriverà fino al 4K, mentre gli elementi a schermo, illuminazione e dettagli sono stati tutti quanti potenziati. Non sono stati forniti maggiori dettagli sugli FPS, ma ci sarà tempo anche per questo: aspettatevi i 30FPS così da non rimanere delusi, ma piacevolmente sorpresi in caso contrario.