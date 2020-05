PS5 arriva nel 2020 prima del Natale, conferma Sony

Nonostante i problemi globali e le voci di un possibile rinvio, PS5 arriverà prima del Natale del 2020: lo ha confermato Sony nel suo recente report finanziario relativo all'anno fiscale 2019, dove si è ovviamente parlato anche delle vendite degli ultimi 12 mesi.

Nello specifico la casa nipponica ha evidenziato una riduzione del 14% per quanto riguarda i guadagni da videogiochi, sottolineando che, ovviamente, il calo nelle vendite hardware e software sia da imputare al sempre maggiore interesse verso PS5. I dati sono comunque tutt'altro che negativi, visto che i numeri di PlayStation sono stati comunque da record.

Il 2019 è stato infatti il secondo miglior anno di sempre per guadagni e profitti. PS4 ha raggiunto i 110 milioni di unità vendute nel mondo, con oltre 13 milioni e mezzo di console vendute e quasi 245 milioni di giochi, esclusi quelli esclusivamente digitali, con oltre 59 milioni di titoli venduti solo negli ultimi tre mesi dell'anno fiscale, ovvero da gennaio a marzo 2020.

Per quanto riguarda PlayStation 5, invece, tutto sembra procedere secondo i piani. Come abbiamo già detto l'uscita è ancora prevista per "l'holiday season 2020", ovvero il periodo che va dal giorno del Ringraziamento, a fine novembre, fino al Natale. Pare infatti che la produzione non abbia subito rallentamenti eccessivi, anche se il lavoro da casa e le restrizioni sui viaggi internazionali hanno sicuramente comportato delle sfide aggiuntive per le fasi di test e la gestione della linea produttiva. Anche lo sviluppo dei giochi first party a quanto pare non sta andando incontro a grossi problemi, e lo stesso vale anche per quelli affidati ad altri studi.

L'arrivo della next-gen alla fine del 2020, insomma, non sembra a rischio, visto che anche Xbox Series X è ancora prevista per lo stesso periodo. Tuttavia a casa Microsoft professano maggiore cautela, con il capo della divisione Xbox, Phil Spencer, che ha avvisato che alcuni giochi potrebbero subire qualche ritardo.

Le prossime settimane saranno comunque decisive, con tantissimi eventi dedicati a PS5, Xbox Series X e tutti i maggiori produttori di videogiochi che seguiremo passo dopo passo proprio qui su Multiplayer.it, con articoli sul sito, live del nostro canale Twitch, copertura social su Instagram e Facebook, e ovviamente tantissimi video on demand sul nostro canale YouTube.