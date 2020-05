Pokémon GO: Seedot protagonista del Community Day di maggio 2020, si potrà giocare da casa

Gli sviluppatori di Niantic Labs hanno annunciato tutti i dettagli circa il prossimo Pokémon GO Community Day. L'appuntamento tornerà questo mese, a maggio 2020, e sono già disponibili tutte le informazioni da tenere presente: vediamole insieme.

Cominciamo con data e orari: il Community Day di Maggio 2020 di Pokémon GO si terrà il prossimo 24 maggio 2020 dalle ore 11:00 alle ore 17:00 successive (orario italiano locale). Il protagonista sarà il piccolo Seedot della Regione di Hoenn, ma le novità non finiscono qui; "Questo formato speciale dell'evento durerà sei ore e includerà una maggiore durata di Aroma, sorprese foto GO, una storia ricerca speciale e molto altro ancora! Durante l'evento testeremo inoltre per la prima volta lo streaming in diretta del Community Day, perciò restate sintonizzati per ulteriori dettagli". L'ultimo Community Day aveva avuto per protagonista Abra.

Va da sé che, data l'emergenza sanitaria in corso, anche in questo Community Day sarà possibile giocare da casa a Pokémon GO; ci penserà Niantic Labs ad aumentare esponenzialmente lo spawn dei mostriciattoli selvatici anche presso le abitazioni dei giocatori. E per la prima volta in assoluto sarà anche possibile catturare Seedot Shiny (o cromatico).

Ecco qui di seguito tutti i bonus del Pokémon GO Community Day di maggio 2020:

Triplo dei PE da cattura (Punti Esperienza)

L'Aroma attivato durante l'evento durerà per tre ore

Il Pokémon compagno con un livello di affiatamento Ottimo compagno o superiore vi porterà oggetti utili, come le Poké Ball, nel corso dell'evento

Vivete il Community Day con altri partecipanti online durante la diretta streaming (si terrà su YouTube)