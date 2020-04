Pokémon GO Community Day di Abra, i dettagli dell'evento di oggi 25 aprile 2020

Il tanto discusso, rinviato e atteso Pokémon GO Community Day è finalmente arrivato: il nuovo appuntamento ha per protagonista Abra, il Pokémon Psico della prima generazione di Kanto. Vediamo dunque tutte le informazioni, gli orari e i bonus che possono tornarvi utili nella giornata di oggi, 25 aprile 2020.

Proprio oggi infatti, sabato 25 aprile 2020, si tiene il Community Day dedicato ad Abra di Pokémon GO. Ed è anche il primo di sempre che purtroppo prevede dei giocatori costretti a restare a casa, a goderselo sul divano: questa è una necessità legata all'emergenza da coronavirus, che difficilmente non si riproporrà anche per i prossimi appuntamenti con il titolo di Niantic Labs.

Anche gli orari dell'evento, per fortuna, vanteranno un primato: quello di Abra sarà il Community Day più esteso di sempre, dalle ore 11:00 di questa mattina fino alle 17:00 dello stesso giorno. Avrete dunque tutto il tempo per trovare Abra Shiny, che verrà rilasciato oggi per la prima volta in assoluto; nonché per godere del bonus degli aromi, che dureranno eccezionalmente tre ore invece di trenta minuti.

Di recente Pokémon GO è stato modificato da Niantic Labs, proprio per favorire il gioco da casa durante la quarantena obbligatoria in numerosi paesi del mondo. Lo spawn di Pokémon, ad esempio, è stato aumentato enormemente anche all'interno delle abitazioni degli italiani: parteciperete al Community Day di Abra?