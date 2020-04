Super Mario Maker 2, l'ultimo update

In questo approfondimento analizziamo le specificità dell'ultimo grande update di Super Mario Maker 2, affrontando in particolare l'introduzione dei "mondi".

Qualche giorno fa è stato pubblicato un grande update di Super Mario Maker 2, che Nintendo stessa ha definito "finale"; seguiranno sicuramente altre modifiche minori, ma il percorso accrescitivo del gioco, a meno di un anno dall'uscita, può dirsi sostanzialmente concluso. Da quando lo abbiamo recensito lo scorso giugno sono state introdotte tante novità contenutistiche, ma il nostro giudizio è rimasto pressoché invariato; certo, le possibilità si sono ampliate, ma pregi e difetti sono rimasti pressoché invariati. Lo stesso gioco online, che avrebbe potuto rappresentare un elemento interessante, è stato introdotto in modo caotico e, ancora peggio, funziona davvero male. Le sessioni che scorrono fluide e piacevoli sono poche, il che rende piuttosto demotivante approcciarsi alla modalità, considerando anche la natura competitiva della stesa. In questi mesi sono state inserite nuove sezioni e varie novità, tra cui - nella skin di Super Mario Bros. - il costume da Link: si tratta senza dubbio di una delle aggiunte più stimolanti, non solo per il valore citazionistico, ma anche e soprattutto per le nuove mosse conferite all'idraulico. In generale, Super Mario Maker 2 è diventato sempre più cosciente di dover proporre soluzioni alternative a quella che è la tradizione mariesca: armi, nemici in colonna, puzzle. Quest'ultimo aggiornamento invece ha portato con sé un elemento che veniva richiesto da tempo, e decisamente in linea con le avventure tradizionali dell'idraulico: in breve, è stata inserita la possibilità di creare "mondi". Ovvero delle mappe, con un percorso interno, che contengano una serie di stage tra loro interconnessi: si possono elaborare in prima persona e, naturalmente, si possono giocare online quelli degli altri utenti. Tentiamo di capire assieme quali sono le possibilità, e i limiti, di questa attesa modalità.

Editor Al contrario di altre sezioni di Super Mario Maker 2, la "World Maker" - così è stata ribattezzata - è facilmente accessibile. Basta entrare nell'abituale editor di livelli e, nel menu a destra, sarà immediatamente visibile. La prima cattiva notizia che abbiamo da darvi riguarda le skin: la mappa può esistere solo a immagine e somiglianza di Super Mario World, che del resto è il platform ad averla sfruttata meglio. Sebbene questo sia, come detto, l'ultimo grande update, non è da escludere che in futuro Nintendo possa estendere la mappa ad altre skin: quella di Super Mario Bros. 3 è celeberrima, New Super Mario Bros. U la esponeva come feature di primo piano, e anche vedere delle declinazioni in veste classica non sarebbe affatto male. In ogni caso, al momento dovrete comporre il vostro mondo basandovi sul solo Super Mario World: il nostro discorso chiaramente è limitato alla mappa, perché per il resto può contenere livelli di qualsiasi fattura. L'unico limite che avete è quello di otto mondi per avventura, e ognuno deve contenere un inizio e una fine, quest'ultima rappresentata dall'icona del castello (o della nave): tuttavia, nonostante lo stage finale necessiti questa canonica rappresentazione, anch'esso può essere liberamente scelto. Ad esempio, un'icona "nave" può portare a un livello desertico, per quanto possa apparire incoerente. Ogni utente può caricare online al massimo un'avventura, mentre offline può crearne in maggior numero. La mappa è piuttosto semplice, essendo composta da tasselli quadrati contenenti varie direzioni; al suo interno, oltre agli stage, è possibile inserire tubi trasportatori, e anche case fungo, queste ultime più divertenti che in passato, perché prevedono dei semplici minigiochi. Ad esempio, premere ripetutamente A per far esplodere la casa/palloncino; oppure saltare al momento giusto, così da afferrare le palline da baseball che vengono sparate. Sono piccoli dettagli, ma sicuramente piacevoli. Ogni mondo può essere ambientato in ognuno dei contesti accessibili dall'editor dei livelli, quindi potete collocarlo in cielo, nel deserto, nel ghiaccio... e via dicendo.